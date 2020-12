Foggia flagellata dal maltempo: caduti alberi, transenne, cartelloni pubblicitari

Foggia flagellata dal maltempo delle ultime ore: in via Menichella un albero è caduto su un'auto in sosta, fortunatamente senza causare danni a persone, in via Manfredonia invece è precipitato un tabellone pubblicitario. Transenne volate in via Fratelli Biondi, altri alberi caduti in via Balestrucci e via Rovelli, da dove è tratta la foto. Cade la recinzione di palazzo Trifiletti su Corso Garibaldi. Questo il bilancio delle ultime ore. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

(foto Maizzi)