Foggia, Natale senza festa e con poche luminarie. Sindaco: «Risparmi a famiglie bisognose»

«Destineremo i risparmi derivanti dai mancati eventi natalizi e dalle ridotte luminarie per la città alle famiglie più bisognose e in difficoltà di Foggia». Lo ha annunciato il sindaco Franco Landella, che per questo Natale all’insegna delle restrizioni anti-Covid ha deciso di "rinunciare non solo agli eventi tipici del Natale, ma anche alle imponenti luminarie. Le luminarie - assicura - ci saranno ma in forma ridotta». In questo modo secondo Landella si risparmieranno «quasi 100mila euro che andranno a beneficio dei nuclei familiari più fragili che ci verranno direttamente segnalati dagli Istituti scolastici. Queste somme si aggiungono alle altre già stanziate dal nostro Comune a sostegno della didattica a distanza e del diritto allo studio, con l’acquisto e fornitura di sim card e tablet», conclude.