Emergenza Coronavirus, chiuso il centro di Foggia nel weekend

FOGGIA - Da oggi chiuse la villa comunale e, nel fine settimana, le principali vie del centro di Foggia. È quanto stabilito nella nuova ordinanza sindacale in vigore da oggi oggi e fino al prossimo 3 dicembre, emessa per cercare di frenare il numero dei contagi. Chiusa la villa comunale ad eccezione del solo transito pedonale all’interno. Divieto in tutta la città dell’uso delle panchine pubbliche. Chiuse dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 22 del sabato e della domenica, le zone del centro cittadino: via Lanza, corso Vittorio Emanuele e largo degli Scopari, fatta eccezione per la possibilità di entrare o uscire dagli esercizi commerciali o dalle abitazioni. Chiusa al pubblico dalle 10 alle 20 di tutti i giorni via Podgora, nel quartiere ferrovia. I parchi, i giardini e le aree verdi non recintati potranno essere utilizzati solo per fare attività sportiva isolata. Chiusi tutti i giorni H24 i giardini pubblici di piazza Giordano