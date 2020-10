Vieste, tenta di abusare di una 71enne tedesca mentre faceva sport in spiaggia

FOGGIA - Tenta di abusare di una 71enne tedesca mentre faceva jogging in spiaggia a Vieste: in manette un 45enne pregiudicato de luogo che si è appostato al mattino presto per aggredire la donna. La turista, dopo aver corso per qualche minuto, si era fermata in spiaggia e mentre stava facendo qualche esercizio fisico, è stata avvicinata alle spalle dall’uomo, che approfittando dell’assenza di altre persone in zona, ha iniziato a masturbarsi, spingendo la donna a terra facendola cadere con l'intento di spogliarla.

Fortunatamente, il tentativo di resistenza della turista e le sue urla hanno attirato l’attenzione di una donna poco distante che subito ha dato l’allarme. I carabinieri della Tenenza di Vieste, assieme a quelli del Reggimento Puglia di Bari, infatti, allertati, si sono messi immediatamente alla ricerca del malvivente e, nonostante il suo tentativo di camuffarsi, lo hanno rintracciato poco distante e lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, viestano, pregiudicato, 45enne, è stato portato in carcere a Foggia a disposizione della magistratura. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.