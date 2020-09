Cagnano Varano, in giro in bus con mezzo chilo di marijuana: arrestato 58enne

I carabinieri di Vico del Gargano (Fg) nei giorni scorsi hanno arrestato a Cagnano Varano, in flagranza per detenzione e cessione di marijuana e hashish, un rodiano 58enne con precedenti di polizia. L’interessato si spostava nel territorio con autobus di linea.

Perquisito ad una fermata bus di Cagnano Varano, veniva trovato in possesso di una scatola di scarpe con 500 grammi di marijuana. La successiva perquisizione della sua abitazione estiva consentiva poi di rinvenire anche un barattolo di vetro chiuso

ermeticamente, nascosto tra la fitta vegetazione, con ulteriori 50 grammi di hashish. L'uomo è stato condotto in carcere a Foggia.