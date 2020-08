Braccianti morti a Foggia: un'opera per ricordare le vittime del caporalato

FOGGIA - Una enorme installazione artistica - braccia di circa 30 metri che raccolgono i pomodori - sarà installata da domani sui silos dell’ex stabilimento Casillo che si trovano in via Manfredonia alla periferia di Foggia. Si tratta dell’opera dell’artista Alessandro Tricarico, realizzata con il contributo dell’organizzazione umanitaria Intersos, voluta per ricordare i due gravissimi incidenti stradali avvenuti due anni fa nelle campagne del Foggiano in cui persero la vita complessivamente 16 braccianti.

Il primo, il 4 agosto, in cui morirono quattro cittadini stranieri lungo la provinciale che collega Ascoli Satriano con Castelluccio dei Sauri; il secondo, quello più grave, due giorni dopo, il 6 agosto 2018, in località Ripalta, quando morirono 12 lavoratori che tornavano a casa dopo aver trascorso una giornata nei campi.

Il titolo del lavoro è «Solo braccia» e riprende la frase dello scrittore svizzero Max Frisch che trent'anni fa, parlando dei migranti italiani in Svizzera, disse: «Volevamo braccia, sono arrivati esseri umani». La gigantografia di 32x23 metri sarà completata tra il 7 e l’8 agosto. «Sotto quei 16 lenzuoli bianchi stesi erano coperti padri, figli, uomini visti come sole braccia, diritti negati, la sofferenza del percorso migratorio inclusa le brutalità della Libia» -dice Alessandro Verona, referente medico di Intersos, ricordando i giorni dei due incidenti stradali.