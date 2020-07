San Giovanni Rotondo, ruba una borsa in un bar a due passi dal santuario: arrestato

FOGGIA - Una donna era in un bar nelle vicinanze del Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo, in attesa di visitare un familiare ricoverato all'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, ma è stata derubata. È accaduto nel fine settimana e i carabinieri hanno prontamente arrestato un 48enne di Manfredonia, già noto alle forze dell'ordine, per furto con destrezza.

La malcapitata, assieme a una sua conoscente si era seduta a un tavolo, salvo poi alzarsi per avvicinarsi al banco. Nel frattempo, l'uomo si era seduto al tavolo accanto, in modo tale da poter osservare i movimenti delle due donne. Non appena le due si sono spostate, si è impossessato della borsa di una di loro, allontanandosi rapidamente dal locale. La vittima si è accorta subito del furto, si è precipitata fuori dal bar e ha provato a rincorrerlo gridando aiuto. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei presenti e il ladro ha abbandonato la borsa su una panchina per poi continuare la fuga. A seguito della segnalazione al 112, la zona è stata immediatamente presidiata dalle pattuglie in circuito, alle quali erano stati indicati i connotati fisici e l’abbigliamento indossato. In breve tempo, l’uomo è stato individuato in una strada adiacente da due pattuglie e prontamente bloccato.



La perquisizione personale ha consentito di recuperare il denaro che aveva appena sottratto, successivamente riconsegnato alla vittima, che nel frattempo aveva recuperato anche la borsa. Le immagini del sistema di sorveglianza presenti nel locale, acquisite dai carabinieri, avevano immortalato tutte le fasi del furto. L’uomo è stato arrestato e il Tribunale di Foggia ha predisposto l'obbligo di firma.