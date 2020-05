In auto con 240kg di carne scaduta per un discount del Molise: multato nel Foggiano

Lo scorso 28 aprile la polizia di San Severo, nel Foggiano, ha controllato nel territorio di Lucera una Hyundai con targa bulgara che veniva da Bari. Nel portabagagli gli agenti hanno trovato della carne bianca, tra conigli, pollame e tacchini, oltre a confezioni di ali di pollo, cosce di pollo, cotolette, ed altro, per un peso complessivo di circa 240 Kg. Ben nascosti sotto il cruscotto c'erano anche due tacchini interi in cattivo stato di conservazione. Tutta la carne era diretta in un discount del Molise. Il conducente si è giustificato dicendo che il suo furgone con cella frigorifera era in avaria, e aveva dovuto trasportare tutto in macchina. Il medico dell'Ufficio Prevenzione Asl, intervenuto, ha disposto la distruzione della merce per le pessime condizioni igieniche e di conservazione. Il conducente è stato sanzionato e il veicolo sequestrato.