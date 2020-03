Foggia, messa nel campo di calcio: i fedeli ai balconi

«Noi scendiamo in campo. Voi restate a casa». Ha esordito così padre Giuseppe, direttore dell’Opera San Michele Arcangelo di Foggia, celebrando la messa nel capo sportivo della propria parrocchia, mentre i fedeli assistevano dai balconi.

«Con le chiese chiuse» per l’emergenza Coronavirus «siamo stati costretti a correre ai ripari, pertanto abbiamo scelto un posto ben visibile a tutto il vicinato», racconta padre Giuseppe. «In tantissimi - sottolinea - hanno assistito alla messa dai balconi della propria abitazione, e subito dopo la celebrazione è anche scattato un lungo applauso».

Per farsi sentire da tutti, padre Giuseppe confessa di essersi collegato all’amplificatore delle campana: «L'audio era decisamente forte, in questo modo abbiamo raggiunto più persone possibili». L’iniziativa è piaciuta tanto ai fedeli, e sono stati numerosi i commenti di approvazione sul profilo Facebook dell’Opera San Michele. La messa dal campo sportivo sarà ripetuta anche il 19 marzo per le celebrazioni per San Giuseppe e ogni domenica fino a quando non cesserà l’emergenza.

(foto Facebook Opera San Michele Arcangelo Foggia)