Apricena, commerciante rapinato e ferito mentre va in banca

Ammonta a tremila euro il bottino della rapina compiuta nella tarda mattinata di oggi ai danni di un commerciante in via Duca di Genova ad Apricena, nel Foggiano. La vittima è rimasta ferita al capo. Subito soccorsa, è stata giudicata guaribile in un settimana. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il commerciante si stava recando in banca per depositare la somma di denaro quando è stato affiancato da tre uomini incappucciati, uno dei quali forse armato con pistola. Tra i banditi e il commerciante è nata una colluttazione, al termine del quale i malviventi sono riusciti ad arraffare il bottino e a fuggir via. Indagano i carabinieri.