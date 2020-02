Maltempo nel Foggiano, scuole chiuse. Spezzata in due la statua del viaggiatore in stazione

FOGGIA - Continua l’ondata di maltempo che ha investito da ieri, mercoledì 5 febbraio, la Puglia con raffiche di forte vento che hanno indotto la Protezione civile pugliese a confermare l’allerta arancione.

Scuole chiuse oggi in alcuni comuni del Foggiano: a Monte Sant'Angelo, a Rignano Garganico, Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Almeno una settantina gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore per alberi e pali della pubblica illuminazione abbattuti dal forte vento, tegole dei tetti cadute, cartelloni pubblicitari divelti. Non ci sono feriti.

A Foggia, la statua del viaggiatore posizionata nella stazione centrale, è stata spezzata in due a causa delle forti raffiche di vento.