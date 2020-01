Foggia, si sente male sul treno temendo di avere il coronavirus: falso allarme

Paura ieri mattina a Foggia, all'altezza della stazione ferroviaria, quando un uomo di 38 anni, sul treno proveniente da Roma, ha accusato un malore temendo di poter essere stato contagiato dal coronavirus, essendo stato in Cina recentemente. Durante la corsa ha accusato capogiri e dolori alla pancia, era particolarmente agitato e si è rivolto al capotreno. Nello scalo del capoluogo dauno è intervenuto il 118, insieme alla Polizia Ferroviaria, ma l'uomo fin dai primi istanti non presentava sintomi del virus, ma quelli di un attacco di panico. Per maggiore precauzione è stato condotto in ospedale e sottoposto a tutti i controlli, ma in serata è stato dimesso. L'uomo aveva visitato una zona della Cina non contaminata dal virus, e aveva sempre indossato una mascherina. Inoltre nello scalo a Mosca era stato controllato dalle autorità sanitarie russe, che avevano escluso qualsiasi tipo di contagio.