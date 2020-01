Lecce, donna cinese in ospedale con problemi respiratori: sospetto coronavirus

Paura per un sospetto caso di coronavirus a Lecce: l'allarme è scattato ieri sera quando è emerso che una paziente di nazionalità cinese sarebbe stata ricoverata all'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino con febbre e problemi respiratori. La donna ha riferito di essere tornata da poco da Roma dove avrebbe incontrato dei connazionali che erano stati in Cina. Lo ha

confermato il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Come da protocollo, sono scattate le misure previste: la donna è stata messa in isolamento e sono stati fatti i prelievi, che sono stati inviati all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Spallanzani di Roma. La paziente, poi, da Lecce è stata trasferita al Policlinico di Bari, centro di riferimento regionale per i casi sospetti da coronavirus. I primi risultati delle analisi sono attesi in giornata.