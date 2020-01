San Severo, riprende la raccolta rifuti dopo l'incendio dei mezzi della Buttol

SAN SEVERO - Riprende regolarmente questa sera il servizio di raccolta rifiuti «porta a porta» a San Severo dopo la sospensione di ieri sera causata dal vasto incendio, quasi certamente doloso, che ha distrutto 23 compattatori della ditta Buttol, azienda che si occupa del servizio di igiene urbana in città.

«Tale ripresa - informa il Comune - è dovuta al sostegno della Regione Puglia, ed in particolare al governatore Michele Emiliano, che tramite l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti, ha messo a disposizione della nostra città sei mezzi compattatori, utili per affrontare l’emergenza».