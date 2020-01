San Severo, il racket dei rifiuti: incendio distrugge 23 mezzi azienda raccolta.

Un incendio di natura dolosa ha distrutto un deposito della ditta Buttol, impresa campana che si occupa della raccolta di rifiuti nel comune di San Severo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, alle prime luci dell'alba, ignoti dopo essersi introdotti nell'area del deposito, in via Tardio, nella zona artigianale. hanno cosparso liquido infiammabile in più punti provocando un enorme rogo che ha distrutto 23 mezzi della ditta, in gran parte compattatori anche abbastanza nuovi (l'incendio avrebbe risparmiato l'isola ecologica). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco con diverse squadre.

In queste ore il Comune sta valutando eventuali problemi sul servizio di raccolta a partire da domani: purtroppo il parco mezzi è stato completamente azzerato dal rogo e questo potrebbe comportare alcuni disagi in una prima fase. Dal Comune fanno sapere che il contratto con la ditta Buttol è in scadenza a febbraio.

Nei mesi scorsi altri episodi simili si sono verificati sempre in comuni del Gargano dove i piromani hanno distrutto decine di mezzi del servizio di rifiuti. Da luglio dello scorso anno sono già quattro gli incendi che hanno riguardato aziende per la raccolta di rifiuti nel Foggiano. A luglio 2019 furono distrutti 33 mezzi della Tekra a San Giovanni Rotondo; a ottobre furono incendiati 13 autocompattatori della ditta Tecneco a Chiuti, poi una settimana più tardi fu avvolto dalle fiamme il capannone della Sia a Carapelle. L'episodio di San Severo riaccende i riflettori nel Foggiano dove dall'inizio del'anno si stanno registrano attentati e omicidi. Una era e propria sfida contro lo Stato che ha potenziato l'organico delle forze dell'ordine.

Il sindaco: non ci arrendiamo, lotta per la legallità

«Noi non ci arrendiamo, la città non si arrende e continueremo a lottare per la ricerca della legalità. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine che presto arriveranno alla verità». Così il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e l’assessore all’Igiene urbana Felice Carrabba, commentano il vasto incendio che ha distrutto 23 mezzi della ditta Buttol srl. Questa mattina il prefetto di Foggia Raffaele Grassi, dopo aver contattato il primo cittadino per esprimere la propria vicinanza a tutta la cittadinanza di San Severo, ha convocato per martedì prossimo - a quanto si apprende dal Comune - una riunione con i vertici delle forze dell’ordine in Prefettura.