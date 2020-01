Apricena, minacciarono e rapinarono anziano in casa: tre arrestati

APRICENA - Rapina violenta in abitazione ai danni di un anziano pensionato. Dopo 3 mesi di indagini serrate, i carabinieri hanno arrestato tre persone in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Due sono finiti in carcere (P.M. di 51 anni e P.R. di 43 anni), uno ai domiciliari (M.L. di 44 anni): rispondono di rapina e violazione di domicilio in concorso, il tutto in danno di un anziano pensionato del luogo.

La rapina, in stile «Arancia meccanica» risale alla fine del mese di settembre scorso, quando la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di San Severo, durante una notte, fu allertata da una richiesta di intervento da parte di un pensionato di Apricena che segnalava, inizialmente, delle persone sospette vicino al portone della propria abitazione. I militari della stazione di Apricena, giunti sul posto, raccolsero ulteriori dettagli sulla vicenda. Poco prima l'anziano, così come raccontò, fu costretto da tre persone a lui note a prelevare dal bancomat del denaro dal proprio conto corrente. Al rifiuto netto dell’uomo di consegnare i soldi ai tre soggetti, gli stessi si recarono successivamente presso l'abitazione del malacapitato e, dopo vari tentativi di aprire con la forza il portone d’ingresso, riuscirono ad entrare e ad appropriarsi, con l’uso della forza oltre che della minaccia, della somma contante di 450 euro prelevata poco prima.

Poi, i tre banditi si allontanarono velocemente facendo perdere le proprie tracce. Anche le ricerche avviate da parte dei carabinieri dettero in quell’occasione esito negativo. A seguito di ulteriori indagini e dopo aver visionato alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile di identificare i responsabili della rapina che sono stati arrestati.