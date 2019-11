S.Giovanni Rotondo, terapia innovativa su 22 bambini affetti da paralisi cerebrale

Notevoli miglioramenti sono stati evidenziati dalla Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus in 22 piccoli pazienti degli "Angeli di Padre Pio» di San Giovanni Rotondo, affetti da paralisi cerebrale e 'drooling' (scialorrea), sottoposti a trattamento con l’uso di vibrazioni muscolari focali. Questo passo importante per la ricerca sulla riabilitazione dei bambini giunge con un recente studio pubblicato sull'International Journal of Medical Sciences, definito il primo del genere in letteratura. Lo studio mostra i progressi registrati nei pazienti che presentano 'drooling' dovuto a disfunzioni del controllo motorio orale, oppure a disfagia, disordini sensitivi intra-orali, difficoltà nel coordinare testa, tronco e muscolatura oro-facciale.

«I bambini che presentavano una scialorrea da moderata a grave, sono stati poi sottoposti al trattamento di vibrazione locale con Crosystem sui muscoli sottomandibolari - spiega Serena Filoni, direttrice sanitaria degli Angeli di Padre Pio e firmataria dello studio -. Abbiamo incluso 22 pazienti nello studio. Dopo il trattamento, tutti i bambini sono stati rivalutati e i risultati sono stati sorprendenti. C'è stato un miglioramento statisticamente significativo in tutti i test effettuati sia subito dopo il trattamento che a distanza di 3 mesi».