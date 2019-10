Cerignola, GdF trova 1kg e mezzo di infiorescenze cannabis e una pistola in zona rurale

La Guardia di Finanza di Cerignola (Fg) dopo ulteriori perquisizioni nel campo dove erano state trovate 13mila piante di cannabis, ha scoperto altre infiorescenze per un chilo e mezzo, e una pistola con la matricola abrasa. È stato controllato un fabbricato rurale in fase di ristrutturazione, all'interno del quale c'era la droga insieme alle strumentazioni per il confezionamento. In un'area adiacente è stata trovata, nascosta alla base di un ceppo di vite, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, con il colpo in canna e pronta all'uso. Si indaga per risalire ai responsabili.