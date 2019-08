Foggia, neonata di 400 grammi salvata da malformazione cardiaca

Dopo la notizia del salvataggio della piccola all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dalla Seu (la bambina ha lasciato la Rianimazione), un'altra buona notizia è arrivata dalla Puglia, da Foggia, e la comunica direttamente Emiliano sulla sua bacheca Facebook, riportando il messaggio privato di un chirurgo che si occupa di trapianti di fegato. Il medico riferisce che lo stesso team che ha salvato la bambina dalla Seu è andato in trasferta a Foggia, sempre nel periodo di Ferragosto, per assistere una bimba con una grave malformazione cardiaca, che era intrasportabile in sala operatoria per la criticità delle condizioni di salute e per il peso corporeo di soli 400 grammi. L'équipe l'ha quindi operata direttamente a letto, in terapia intensiva. Stando a quanto riporta il chirurgo si tratta del quarto caso in letteratura mondiale.