Foggia, furto in casa di una professionista, ladri via con 40mila euro di gioielli e orologi

Furto da 40mila euro in un appartamento in via La Piccirella a Foggia, con un bottino di gioielli, preziosi e orologi Cartier che erano nascosti nell’abitazione di una professionista. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia, la donna ieri sera è tornata a casa dopo aver trascorso un periodo lontano dalla città per le vacanze estive. Al suo rientro ha trovato l’appartamento completamente a soqquadro. La donna ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che, dopo un sopralluogo, hanno accertato che i banditi erano entrati in casa forzando una porta finestra della cucina, hanno rovistato a lungo in tutta l’abitazione e si sono diretti in camera da letto, dove hanno trovato gli oggetti in oro e gli orologi. Sono in corso le indagini per cercare di identificare gli autori.