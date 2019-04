San Severo, la droga tra i panini: arrestato un fornaio

Da fornaio a spacciatore. Un 32enne di San Severo, Antonio Esposito, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia sanseverese per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione all'interno del locale gestito da Esposito, nel retrobottega, all’interno dei cesti per il pane, venivano rinvenuti circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, confezionate

in due in bustine. La perquisizione veniva estesa all’abitazione dell’Esposito, sita sempre nello stesso

paese, dove da un attento e minuzioso controllo si rinvenivano circa 800 grammi di

marijuana divisi in diversi involucri, oltre a 10 grammi di sostanza stupefacente del

tipo cocaina. Inoltre venivano trovati anche un bilancino di precisione, coltelli intrisi di sostanza stupefacente, una somma di denaro pari a 320 euro e altro materiale utile al confezionamento delle dosi. Il fornaio veniva posto agli arresti domiciliari.