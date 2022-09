Puglia, ecco i tanti «trombati» eccellenti: da Bellanova agli scienziati

PUGLIA - Le elezioni politiche fanno registrare un lungo elenco di bocciati eccellenti in Puglia. Non viene eletta al senato Teresa Bellanova, viceministro di Italia Viva-Azione, simbolo delle posizioni produttiviste, pro-Tap e pro-acciaio del mondo renziano. Nella regione non è scattato il seggio per la politica salentina e si è così congedata dagli elettori: «Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati, ci hanno sostenuto, ci hanno creduto e hanno lavorato con dedizione e passione. Grazie per i sorrisi, le parole di incoraggiamento, la lealtà, la disponibilità, l’entusiasmo. La mia esperienza parlamentare si ferma qui».

Il 25 settembre segna anche il flop degli scienziati prestati alla politica: non viene eletto nell’uninominale salentino l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco (espressione di Articolo 1), mentre a Bari arriva terza l’accademica di rilievo internazionale Luisa Torsi (sostenuta dal sindaco dem di Bari Antonio Decaro). L’ex assessore alla Sanità (ora consigliere regionale) ha così commentato il dato delle urne: «Sono fiero di aver accettato una sfida difficilissima in un collegio uninominale pur sapendo che, sulla base dei sondaggi, la vittoria sarebbe stata impossibile». E ha aggiunto: «Perché al gioco della politica bisogna partecipare non per vincere, ma...