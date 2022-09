Elezioni, Abbaticchio: non eletto ma primo in Puglia per voti

BARI - «Quella di ieri, per il centrosinistra, è una sconfitta. Non c'è alcun dubbio. Ma ci sono anche aspetti positivi che bisogna evidenziare. Sono incredibilmente primo in Puglia per preferenze personali, che ammontano al 13,5% dei miei voti totali. È stato apprezzato il valore aggiunto della candidatura di chi, come me, conosce le nostre città e le loro problematiche, di chi si è sempre impegnato attivamente per il territorio. Un dato evidente soprattutto alla luce dei risultati degli altri candidati (Dalla Chiesa con il 2,8% dei voti complessivi e Nicola Grasso con il 6%). Ma, con questa legge elettorale, tutto questo non è sufficiente per l’elezione». Lo afferma Michele Abbaticchio, candidato alla Camera dei Deputati per il collegio uninominale Puglia 04, che, nonostante i 6567 voti ottenuti, non è riuscito ad aggiudicarsi il seggio in Parlamento.

"Prendiamo atto della rilevante vittoria, in quasi tutta la Puglia, delle forze del centrodestra, alle quali auguro personalmente buon lavoro per il bene della comunità - continua l'ex sindaco di Bitonto -. Porgo le mie congratulazioni a Rita Dalla Chiesa, rappresentante eletta dal nostro collegio. Le auguro uno splendido lavoro ed auspico la sua attenzione alle tante problematiche del nostro territorio». «Così come auspico - conclude - un’immediata riforma della legge elettorale che, attualmente, prevede l’attribuzione dei voti ai candidati anche dalla 'semplice' preferenza sui simboli di partito. Questo porta a modalità di elezione completamente diverse da tutte le altre campagne elettorali».