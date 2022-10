«Bellezza in bicicletta», a Lecce la nuova mobilità al femminile

LECCE - Hai una bicicletta ma la tieni chiusa in garage perché hai paura ad affrontare il traffico cittadino? Vuoi muoverti in città più velocemente, comodamente e in sicurezza facendo anche una cosa buona per l’ambiente? Godersi la bellezza della bici per muoversi in città è facile, basta conoscere e rispettare le regole. Con “Bellezza in bicicletta” prenderà il via a Lecce il primo corso di guida in bici, per donne e tenuto da donne, promosso all’interno del programma europeo EIT Urban Mobilility – TandEM Women in Cycling per lo sviluppo della mobilità sostenibile e l’integrazione delle donne nella società. Il corso nasce a Lecce, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista, grazie al supporto di LeccePedala e di 167rEvolution.

Da sabato 5 novembre presso gli spazi della parrocchia di San Giovanni Battista in via Novara a Lecce inizierà il ciclo di quattro lezioni della durata di due ore ciascuna distribuite in due settimane per conoscere le regole della circolazione per chi usa la bici e per fare pratica insieme con tante prove su strada in modo da imparare a muoversi nel modo più corretto e sicuro in città. La particolarità del corso consiste nel fatto che è tenuto da donne per le donne. Studi dell’EIT (European Institute of Innovation and Technology) hanno dimostrato quanto influiscano le abitudini di mobilità sulle trasformazioni sociali e in particolare sulla vita delle donne in tutta Europa.

“Abbiamo voluto chiamare questo corso Bellezza in bicicletta”, afferma Anna Siviero, esponente del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala, “non solo perché le donne in bicicletta sono sempre belle, ma perché dalla bici si coglie immediatamente la bellezza di ciò che ci circonda, perché è bello trovare sempre parcheggio, è bello spostarsi in città senza stress, è bello risparmiare sui costi del carburante e, ultimo ma non per ultimo, è bello poter fare gesti piccoli ma concreti per ridurre le nostre emissioni di anidride carbonica”. Per info sul corso, Anna Siviero 329/6170987.