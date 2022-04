Il genio cantautorale di Enzo Del Re, Forthyto rilegge il primo album in un cd-book

BARI - Il cd-book Forthyto rilegge Maul di Enzo Del Re, promosso e curato da Luciano Perrone e Vito Quaranta, è un tributo al cantautore di Mola di Bari (scomparso a 67 anni il 6 giugno 2011), la cui canzone Lavorare con lentezza a sua insaputa viene eletta a proprio inno dal Movimento extra-parlamentare del '77. Il progetto, fatto proprio dal Consiglio Regionale della Puglia, sarà presentato mercoledì 6 aprile, alle ore 17,30, a Bari, presso il palazzo del Consiglio regionale della Puglia. Sarà la presentazione inedita dell'opera pubblicata da Squilibri, con scritti anche di Eugenio Bennato e Patrizio Fariselli. Dopo i saluti istituzionali e una breve presentazione della figura di Enzo Del Re da parte di Cesare Preiti, il cd-book sarà presentato dai due curatori Luciano Perrone e Vito Quaranta. Durante l’incontro ci sarà anche l’anteprima nazionale del video appositamente realizzato per questo lavoro e una breve esibizione dal vivo di Forthyto: in omaggio ai presenti anche una copia del cd-book promosso dal Consiglio Regionale.

Autore di sorprendente attualità, Enzo Del Re ha attraversato diversi momenti della storia nazionale, contrassegnandoli con il genio della sua inventiva artistica. Protagonista, durante gli anni Sessanta e Settanta, di memorabili eventi teatrali e musicali, dal Ci ragiono e canto 2 di Dario Fo ai Circoli di Ottobre, si ritira a Mola di Bari. Riscoperto, più di recente, e ripreso da numerosi artisti, a partire da Vinicio Capossela che l’ha voluto con sé sul palco del Primo maggio a Roma, dopo la sua morte è diventato oggetto di culto da parte di numerosi musicisti che ogni anno si ritrovano a Mola, il suo paese d'origine, per omaggiare il genio di un solitario anticipatore di tempi e stili ancora da venire. In questa stessa direzione si pone anche il cd-book Forthyto rilegge Maul di Enzo Del Re, promosso e curato da Luciano Perrone e Vito Quaranta e approvato e fatto proprio dal Consiglio Regionale della Puglia che l’ha inserito in una propria collana editoriale, «Leggere la Puglia» al fine di celebrare adeguatamente un uomo che, come scrive Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale, nella nota introduttiva al cd-book, «con la sua attenzione e passione al mondo, alle dinamiche politiche, con la voglia di testimoniare con le sue scelte le sue idee» appartiene alla schiera di quegli «artisti che sanno essere intellettuali mai banali” e di quei “pensatori che sanno essere musicisti sempre in movimento».

Dottore commercialista e revisore contabile, Luciano Perrone per oltre quindici anni si è occupato di gestione aziendale rivestendo ruoli manageriali in imprese. Dal 2016 ha affiancato all’attività di consulenza quella di operatore culturale. Chitarrista, compositore e didatta, Vito Quaranta ha studiato «musica Improvvisata» con Gaslini e D’Andrea, tra gli altri. Come Forthyto ha pubblicato tre album, «Seeming Calm», «Radio Interference» e «Orizzonti Sottili». Il chitarrista Forthyto reinterpreta Maul, pubblicato nel 1972, che è il primo album di Enzo Del Re.