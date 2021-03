Covid Puglia, picco contagi (oltre 2mila) su 11mila test (18,6%) e 27 morti: più della metà dei positivi nel Barese

Picco di nuovi contagi Covid in Puglia nelle ultime 24h: a fronte di 11.211 test effettuati, infatti, i positivi sono risultati 2.082, +348 rispetto a ieri. sale anche il tasso di positività che oggi è del 18,6% rispetto al 13,9% di ieri.

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: 1048 in provincia di Bari, 141 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 253 in provincia di Foggia, 191 in provincia di Lecce, 321 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Scende, nelle ultime 24h, il numero dei decessi: sono 27 (8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto) rispetto ai 34 di ieri.

LOPALCO - Secondo l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, «I dati registrati oggi riflettono il risultato dei comportamenti generali tenuti durante il periodo della zona gialla. L’intervento precoce di istituzione della zona rossa ha certamente prevenuto una ulteriore diffusione, ma i suoi effetti saranno evidenti non prima di almeno dieci giorni dalla istituzione della stessa zona rossa».

RICOVERI - Sul fronte ricoveri, lieve calo rispetto a ieri: si passa da a 1810 a 1.801 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 124.948 di ieri si passa ai 126.314 di oggi. Continuano purtroppo a salire i casi attualmente positivi, 40.507, in forte aumento rispetto ai 39.818 delle ultime 24 ore.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.731.033 test.