Tricase, alcuni pazienti positivi al Covid in ospedale: chiusi 2 reparti

TRICASE - La direzione sanitaria dell’ospedale «Cardinale Giovanni Panìco» di Tricase ha disposto la chiusura di due reparti a causa di alcuni casi di Covid registrati tra i pazienti ricoverati.

I ricoveri sono stati sospesi in Medicina e Oncologia in attesa dell’esito degli accertamenti disposti. La direzione sanitaria non ha fornito i dati sul numero dei pazienti contagiati (tutti asintomatici) i quali, non essendo l’ospedale una struttura No-Covid, dovranno essere trasferiti nelle strutture di riferimento dove però, da quanto si apprende, non ci sarebbero più posti letto disponibili.

I casi di positività sarebbero stati accertati solo dopo i ricoveri, perché l’ospedale esegue i tamponi dopo sette giorni ai pazienti in entrata.