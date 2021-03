Coronavirus Puglia, 200 letti di emergenza contro il boom di ricoveri

La riapertura del covid hospital privato di Conversano, con 100 posti letto, più altrettanti posti aggiuntivi che il «Miulli» metterà a disposizione «nel più breve tempo possibile». È la valvola di sicurezza azionata dalla Regione per far fronte all’emergenza ricoveri, che riguarda in particolare il Barese e che martedì sera ha portato allo stop (fino al 6 aprile) di tutte le attività ospedaliere non urgenti.

I letti occupati nei reparti di medicina sono arrivati a quota 1.592 a fronte di 3.623 posti disponibili: il 43% del totale, tre punti in più della soglia di sicurezza fissata dal ministero della Salute.

