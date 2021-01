Covid in Puglia, altri 14 decessi e 954 nuovi casi ma con meno test effettuati (11%): 3mila morti dall'indizio pandemia

BARI - Cala, come in ogni fine settimana, il numero dei tamponi Covid processati e scende il numero dei nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, infatti, in Puglia sono 954 i nuovi positivi (-69 rispetto a ieri) su 8.623 test effettuati (-1.710 rispetto a ieri).

I nuovi positivi sono così distribuiti: 333 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia BAT, 213 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Rispetto a ieri, però, sale il numero dei decessi per Coronavirus: sono infatti 14 (+3 rispetto a ieri): 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Tremila i morti in Puglia dall'inizio della pandemia.

Sul fronte ricoveri la situazione oggi segna un incremento: si passa da 1540 a 1555 (+15) pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Nella giornata di ieri è ulteriormente cresciuto il numero dei guariti, dai 57.555 di ieri si passa ai 58.040 di oggi (+485). Sale il numero dei casi attualmente positivi, 55.070, in crescita rispetto ai 54.615 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.248.985 test.