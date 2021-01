Emergenza Covid, 12 positivi su 3.533 test compiuti in scuole del Barese

TRIGGIANO - Sono 12 su 3.533 tamponi rapidi, i positivi emersi dagli screening a tappeto effettuati nelle scuole di alcuni comuni del Barese, con la media di 3 ogni mille test.

Gli ultimi tre positivi sono stati accertati a Triggiano, dove complessivamente sono stati effettuati 1863 tamponi (positivi in totale 5 alunni e 4 operatori scolastici). «Grazie a questa azione di monitoraggio - dice il sindaco Antonio Donatelli - abbiamo evitato che il contagio si potesse diffondere ulteriormente nella nostra cittadina. Ma allo stesso tempo abbiamo potuto constatare, vista la bassissima percentuale di contagi rilevata in relazione al numero di tamponi effettuati, che la scuola è un posto sicuro. Permettetemi di ringraziare i nostri piccoli cittadini ed i loro genitori per la collaborazione, che unitamente al personale scolastico e alle dirigenti, hanno reso possibile un’azione senza precedenti». Gli altri tre positivi sono stati accertati a Molfetta, su 990 tamponi rapidi effettuati su iniziativa del Comune. Nessun caso positivo, invece, è emerso dai 680 test antigenici fatti nelle scuole di Gioia del Colle e Noicattaro.