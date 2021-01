Carpino, focolaio Covid in centro psichiatrico con 6 positivi: 4 operatori e due pazienti

CARPINO - Sei persone (4 operatori sanitari e due pazienti) del Crap - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica - «La Fenice» di Carpino sono risultati positivi al Covid. La conferma arriva dal sindaco del comune Foggiano, Rocco di Brina.

«La situazione - spiega - è sotto controllo e le condizioni di salute dei contagiati non sono preoccupanti». Il primo cittadino fa sapere anche che gli operatori sanitari positivi sono a casa in quarantena mentre i pazienti sono stati sistemati in stanze singole.