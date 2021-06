«Più forti del destino», ciak a Lecce per la fiction con Sergio Rubini

Continuano a Lecce le riprese della fiction Mediaset Più forti del destino, diretta da Alexis Sweet e ispirata alla serie Netflix Destini in Fiamme, dramma sulla condizione della donna nell'800. Una fiction in costume con Sergio Rubini, Laura Chiatti, Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua, tra gli altri, e a quanto si apprende nelle scorse ore proprio Rubini sarebbe stato impegnato sul set nel chiostro del Rettorato dell'Università del Salento, a Lecce. Una location che sembra perfetta per lo stile della serie, che pur avendo ospitato ciak a San Vito dei Normanni (Br) e Carovigno (Br) è ambientata in Sicilia. Le riprese continueranno fino a luglio e ancora non si hanno notizie sulla messa in onda.