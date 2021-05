Gianna Nannini torna in Puglia: il concerto a Otranto il 13 agosto

Gianna Nannini torna in concerto in Puglia e nell'ambito del suo 'Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza Tour' farà tappa il 13 agosto a Otranto (Le), nel Fossato del Castello, nell'ambito dell'Otranto Summer Festival. L'amatissima artista incontrerà gli spettatori anche nell'estate 2021, in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante, per presentare il suo album più recente, «La Differenza», oltre che per ripercorrere le due anime della sua musica, sempre in bilico tra piano e forte, tra l'emozione e il rock. Il tour estivo, in programma in tutta Italia, prenderà il via il 13 luglio 2021.

I biglietti per la data di Otranto (I settore € 58, II settore € 48, inclusi i diritti di prevendita) sono acquistabili online su www.vivaticket.it - Info 080.4301150