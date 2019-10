L'anteprima del film «La belle époque» si terrà martedì 29 ottobre 2019, alle ore 21, al Cinema Splendor di Bari.

Per aggiudicarsi 1 biglietto bisogna scrivere una mail a press@echogroup.it inserendo in oggetto «BELLE EPOQUE + CITTA' + TESTATA». Nel corpo dell’e-mail vanno inseriti nome e cognome della persona interessata a partecipare.

Le e-mail mancanti di una di queste componenti non saranno prese in considerazione.

Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

«La belle époque» è un film di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, Doria Tillier.

Daniel Auteuil è Victor, un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po' di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita, Victor non ha dubbi. Sceglie di tornare a Lione il 16 maggio del 1974: il giorno in cui ha incontrato la donna della sua vita. Una sceneggiatura da Oscar® per un cast all-star, da Fanny Ardant a Pierre Arditi, da Guillaume Canet alla rivelazione di Cannes 2019 Doria Tillier. Una regia elegante e un ritmo sorprendente, capace di far ridere ed emozionare il pubblico di ogni età.