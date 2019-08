Addio a Nadia Toffa: si è spenta a 40 anni la conduttrice delle Iene

Nadia Toffa, noto volto televisivo e conduttrice de Le Iene, è morta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo annuncia la redazione de Le Iene con un commovente post su Facebook: "Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all'ultimo, fino a oggi".

Nelle sue battaglie giornalistiche è sempre stata in prima linea per la Puglia: soprattutto sul caso dell’ex Ilva a Taranto. La Iena infatti lo scorso gennaio ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città per l'impegno nell'informazione sui problemi del capoluogo jonico.

IL CORDOGLIO DI TARANTO - Taranto piange Nadia Toffa, la conduttrice e inviata delle Iene morta la notte scorsa dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il 14 gennaio le era stata conferita la cittadinanza onoraria perché aveva legato il suo nome al quartiere Tamburi, il più esposto alle emissioni del Siderurgico, sposando la raccolta fondi «Ie jesche pacce pe te" (Io esco pazzo per te), organizzata da «Tutti gli amici del Mini Bar», che con 'Arcobaleno nel Cuorè ha contribuito all’assunzione a tempo determinato di una pediatra nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale SS.Annunziata.

Migliaia i messaggi d’affetto sui social media che la ricordano: «Mi mancherai Fort Fort TaranToffa...Grazie», scrive Ignazio D’Andria, titolare del mini bar del Tamburi.

«Con Nadia Toffa - sottolinea il sindaco Rinaldo Melucci - Taranto perde uno dei suoi guerrieri più forti. Chi combatte con il coraggio e la grinta con cui lei ha combattuto, non perde mai». Trasmetteva «positività e grinta solo passandoti accanto».