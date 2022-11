Festa giallorossa in Friuli alla vigilia della sfida con l'Udinese

LECCE - Si è svolta questa sera a San Vito al Tagliamento (Pordenone) la cerimonia di intitolazione del Lecce Club al direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino, il quale ha voluto donare una maglia personalizzata con dedica, riportata anche sullo striscione ufficiale della sede del club.

Una riconoscimento speciale è stato riservato anche alla signora Marina D’Arpe, moglie del presidente Saverio Sticchi Damiani, che non ha potuto presenziare all’evento per sopraggiunti impegni, ma ha voluto ricambiare il gentile pensiero donando una maglia del capitano Hjulmand e inviando una lettera di ringraziamento ai tifosi e alle tifose che da sempre non fanno mancare il loro sostegno.

Alla serata di intitolazione ha preso parte anche il vicepresidente Corrado Liguori.

Oltre al saluto istituzionale del vicesindaco della città che ospita il Lecce Club “Pantaleo Corvino” hanno partecipato alla serata inaugurale anche un gruppo di tifosi del Pordenone presenti a Lecce nella straordinaria notte di maggio.