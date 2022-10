Calcio, il Lecce in missione, la trasferta a Bologna piccolo punto di svolta

LECCE - Un punto di distacco l’una dall’altra ai margini della zona retrocessione. Questa la situazione di Lecce e Bologna, che domani pomeriggio (fischio di inizio alle ore 15) incroceranno i loro destini nell’11esima giornata di andata. La squadra di mister Marco Baroni ha 8 punti in classifica, frutto di una vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte. Il Bologna, invece, ha 7 punti, con un successo (come il Lecce), 4 pari e 5 sconfitte. I salentini hanno vinto l’unica gara di questa stagione nella trasferta a Salerno, lo scorso 16 settembre. E, in generale, hanno giocato quasi sempre meglio in trasferta che in casa. Anche se hanno perso a Reggio Emilia (contro il Sassuolo), a Torino e a Roma. Un bel pareggio, invece, l’hanno conquistato col Napoli allo stadio «Diego Armando Maradona». Per quanto riguarda il cammino casalingo degli emiliani, invece, nelle cinque giornate sin qui giocate al «Dall’Ara», il Bologna di Mihajlovic prima e di Thiago Motta poi ha vinto con la Fiorentina, pareggiato con Verona, Salernitana e Sampdoria e perso contro l’Empoli.

Ecco perché la trasferta di domani pomeriggio a Bologna è assolutamente abbordabile per capitan Hjulmand e compagni.

E c’è anche da augurarsi che le fatiche della partita di Coppa Italia, giocata giovedì sempre al «Dall’Ara» contro il Cagliari degli ex giallorossi Fabio Liverani, Lapadula e Barreca, si facciano sentire in casa Bologna nel match di domani pomeriggio.

Nel confronto tra gol fatti e subiti, il Bologna ha un attacco più prolifico del Lecce (avendo segnato 10 reti rispetto alle 9 dei salentini), ma la difesa della squadra di Baroni è sicuramente più solida (avendo incassato 12 gol contro i 17 subiti dagli emiliani). E se nel Lecce i due su cui puntare sono Gabriel Strefezza e Assan Ceesay (autori rispettivamente di quattro e tre gol dei complessivi 9 messi a segno in questo avvio di stagione), per gli emiliani quello da tenere particolarmente d’occhio è Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco 33enne nella scorsa stagione ha realizzato ben 14 gol in 33 partite giocate e, quest’anno è già a quota 6 reti in appena 9 gare disputate (contro il Napoli non era disponibile perché infortunato). Sei reti (anche se due su rigore) delle 10 complessive del Bologna. E fa ancora più impressione il fatto che Arnautovic abbia realizzato quelle sei reti nelle prime sei giornate di campionato. L’ultima nella vittoria per 2-1 sulla Fiorentina dello scorso 11 settembre. Da allora il nazionale austriaco è a secco e giovedì sera, contro il Cagliari, dopo la gara saltata per infortunio, Thiago Motta lo ha fatto entrare dopo l’intervallo per tenerlo in campo tutta la ripresa.

Il Lecce ovviamente ha in rosa gli elementi che possano contrastarlo: da Baschirotto (impiegato nell’ultima partita con la Fiorentina da terzino destro) a Pongracic e Umtiti. Bisognerà capire quale formula mister Baroni deciderà di utilizzare nella linea a quattro del reparto arretrato. Sicuro è il rientro di Pezzella sulla corsia di sinistra, anche perché Antonino Gallo è stato peraltro squalificato, dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina. Mentre sulla destra c’è il dubbio tra Gendrey e Baschirotto. A centrocampo, come detto, rientra dopo il turno di squalifica, capitan Hjulmand al centro del centrocampo e in pole position per giocare al suo fianco ci sono sempre Gonzalez e Askildsen con Bistrovic possibile alternativa. In attacco, scontata la conferma per il tridente Strefezza-Ceesay-Banda.

Notiziario - Mister Baroni ha impegnato ieri mattina i giocatori giallorossi in una seduta di allenamento al Via del Mare. E tutti i calciatori della rosa (compreso lo squalificato Antonino Gallo) si sono allenati regolarmente. Questa mattina è in programma la rifinitura, sempre al Via del Mare, prima della partenza per Bologna.