Calcio, Lecce: Bistrovic recupera contro la Fiorentina

LECCE - Prosegue sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort la preparazione del Lecce di Marco Baroni, in vista dell’impegno casalingo di lunedì sera contro la Fiorentina. Ha lavorato a parte il solo centrocampista Askildsen, che ha svolto un lavoro differenziato per un trauma contusivo alla coscia sinistra rimediato nella gara contro la Roma. E’ tornato ad allenarsi in gruppo il croato Bistrovic, dopo lo stop per la contusione all’emitorace destro. Unica certezza di formazione contro i viola di mister Italiano l’assenza forzata di capitan Hjulmand, appiedato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata all’Olimpico. Molto probabile che Baroni schieri nel suo ruolo il francese Blin. Domattina nuova seduta di allenamento sempre sul campo dell’Acaya.