Monopoli, facce da gol: Corti e Manzari sorridono

MONOPOLI - Non c’è tempo di adagiarsi sugli allori perché domani sarà di nuovo campionato contro la Viterbese, reduce dal pesante capitombolo interno contro il Latina. Ma il «Gabbiano» sembra aver spiccato finalmente il volo. Ai due successi consecutivi contro Cerignola e Picerno si è aggiunto quello in Coppa Italia contro il Taranto. Una vittoria importante, non solo per il turno superato, e nemmeno per la continuità di prestazione. L’allenatore Giuseppe Laterza, infatti, può ritenersi ulteriormente soddisfatto perché il Monopoli ha espugnato lo «Jacovone» schierando anche giocatori meno utilizzati in campionato.

E le reti del successo sono giunte proprio da due giovani di valore come Giacomo Manzari e Niccolò Corti. «È stata un’emozione incredibile - ha dichiarato il 21enne Corti, - perché oltre ad aver segnato il primo gol con questa maglia, ho realizzato anche la prima rete tra i professionisti. Sono molto contento soprattutto perché è stata decisiva ai fini del risultato. Sicuramente senza i miei compagni non sarebbe stato possibile. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza, ai miei amici, e ovviamente ai miei compagni».

«Sicuramente - continua il calciatore biancoverde - davanti a me c’è gente di un certo calibro, non devo essere io a dire il valore dei giocatori che ci sono. Quello che faccio durante la settimana è innanzitutto guardarli e imparare da loro in ogni minuto di allenamento, vedere giocate da cui prendere spunto, così come dalla loro esperienza e dalle loro qualità. Poi quando il mister riterrà di chiamarmi in causa e mi riterrà pronto per sostituirli e per dare il mio contributo insieme a loro, mi farò trovare pronto. Penso che l’unica maniera per riuscirci sia il lavoro. Come squadra lavoriamo fortissimo tutte le settimane. Lo faccio anche io. Cerco ogni giorno di aggiungere un tassello per arrivare più lontano possibile. Fella ogni settimana mi dà un sacco i consigli, e per questo subito dopo la rete l’ho cercato per ringraziarlo. In parte è anche merito suo. Ho avuto qualche minuto per ambientarmi, per prendere le misure, per ambientarmi perché non è facile quando non si gioca con molta costanza. Il mister si aspettava subito un impatto forte da parte mia. Sono consapevole di averci messo qualche minuto di troppo, lui si aspettava che partissi forte in pressione - ha terminato - e che mi muovessi meglio in attacco insieme a Fella».

«Non ci sono differenze fra partite di coppa o di campionato», ha aggiunto il tecnico Laterza, che parlerà anche questa mattina in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Viterbese, «l’ho sempre detto dall’inizio, c’è sempre da fare il massimo delle nostre forze con tanta convinzione e voglia di vincere. Qua non ci sono titolari e non ci sono riserve. Sono importanti tutti. E tutti si fanno trovare pronti. È entrato Corti, ha segnato, ha corso tanto e fatto bene in tutte le fasi. Abbiamo avuto tante occasioni, solo nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo, abbiamo concesso tante palle dentro rischiando. Però alla fine abbiamo controllato bene. Fella ha mantenuto bene: è un calciatore d’esperienza e sta cercando di arrivare nella condizione migliore. Oltre all’esperienza dà tanta qualità in campo - ha concluso il tecnico - e di questo ne sono soddisfatto».