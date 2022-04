Lecce, il gruppo Barbetta è nuovo socio della squadra: entra con il 10% delle quote

LECCE - C'è un nuovo socio nell'US Lecce, è la famiglia Barbetta di Nardò, nome attivo da anni nel mondo del tessile e del settore metallurgico. Lo ha annunciato questa mattina il presidente Sticchi Damiani in conferenza stampa. Il gruppo neretino, che nel mondo ha solo cinque clienti ed è attivo nel tessile di lusso, entra con il 10% delle quote. Sticchi Damiani non ha dato cifre assolute, ma ha raccontato che attualmente il Lecce vale tra i 20 e i 30 milioni di euro, e tutti gli attuali soci (Sticchi Damiani, De Picciotto, Corrado Liguori, la famiglia Garofalo), hanno ridotto il loro peso del 10% per consentire l'ingresso del gruppo Barbetta. I soldi che entrano, inoltre, saranno reinvestiti. Se il Lecce dovesse andare in serie A il suo valore raddoppierebbe, passando quindi tra i 40 e i 60 milioni. E per quanto riguarda la 'scaramanzia' dei tifosi, che non vogliono cambiare le cose in un momento favorevole per i giallorossi, Sticchi Damiani ha tranquillizzato tutti: l'accordo è stato firmato alla vigilia del match con il Frosinone, da quel giorno il Lecce ha sempre vinto. Che abbia, in fondo, portato bene?