Parma-Lecce finisce 0-0, i salentini sono virtualmente secondi in classifica

Finisce zero a zero il match di Parma, dove il Lecce pesca un punto che, a conti fatti, non serve per ritrovare la testa della classifica di B, dove ora, virtualmente, si è piazzato il Monza che ha battuto in «extratime» (gol al 95' di Barberis) il Crotone. E' questo il verdetto del primo atto del sabato del trentunesimo turno per la formazione giallorossa che, solo domani, dopo i restanti match della concorrenza, coglierà il quadro reale della parte alta della classifica. La Cremonese (ora appaiata coi pugliesi a 56 punti al 2° posto) affronta il match in casa della Spal. Match da giocare anche per l'altra big concorrenziale Pisa che domani ospita il Cittadella.

Questa la cronaca del match equilibrato del «Tardini». Poche emozioni nel primo tempo di Parma-Lecce, caratterizzato da un predominio territoriale da parte dei salentini, anche se le uniche occasioni del match le hanno avute i padroni di casa. La prima c'è al 14' con Benedyczak che, servito da Vazquez, calcia dal limite dell'area, trovando l'opposizione sicura di Plizzari. A ridosso dell'intervallo arriva la più grande chance del primo tempo, con Vazquez che prova un diagonale ben parato dal leccese Plizzari. Sulla ribattuta Tutino e Man non sono abbastanza reattivi nel provare la conclusione e la difesa del Lecce riesce ad allontanare.

Inizio di secondo tempo di marca parmigiana. Al 50', infatti, Tutino serve Vazquez, la cui conclusione viene deviata e finisce nella zona di Benedyczak, che prova a scavalcare Plizzari con un pallonetto ma non trova lo specchio della porta da buona posizione. Quattro minuti dopo occasione non sfruttata dal Parma: tiro-cross dal fondo di Vazquez, Plizzari va a vuoto e Pandev da due passi non devia in porta il pallone del vantaggio. Bisogna attendere l'85° per vedere il Lecce tagliente: Turk esce sulla testa di Asencio ma non riesce ad allontanare il pallone che arriva a Strefezza. L'ex Spal ci prova due volte di fila, ma il portiere del Parma è bravo a chiudergli lo specchio prima con i piedi e poi con le mani. All'87' Gargiulo scarica al limite per Di Mariano, che fa girare il destro sul secondo palo. L'estremo difensore di casa vola e respinge con la mano il possibile gol leccese.