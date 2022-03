Il Taranto perde 1-0 il «recupero» con la Vibonese

VIBONESE-TARANTO (dal 50') 1-0

VIBONESE (4-4-2): 1 Mengoni [k]; 19 Corsi, 4 Pollidori, 5 Risaliti, 2 Mahrous; 25 Golfo (43'st 27 Carosso), 13 Zibert, 8 Basso, 9 La Ragione; 10 Spina, 99 Curiale. A disposizione: 22 Marson, 3 Alvaro, 6 Gelonese, 7 Grillo, 15 Bellini, 17 Blaze, 21 Panati, 23 Suagher, 25 Cattaneo. Allenatore: Nevio Orlandi

TARANTO (4-3-3): 22 Chiorra; 3 Ferrara, 23 Benassai, 17 Granata (34'st 20 Labriola), 6 Riccardi; 4 Marsili [k], 28 Civilleri; 11 Santarpia, 21 Di Gennaro, 27 Versienti (41'st 72 Mastromonaco); Saraniti. A disposizione: 1 Loliva, 12 Antonino, 2 Tomassini, 5 Zullo, 18 Turi, 88 Cannavaro, 97 De Maria. Allenatore: Giuseppe Laterza

ARBITRO: Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore

RETE: 70' Curiale.

Il Taranto ha la capacità di far «rianimare» la Vibonese ultima della serie C, gruppo 5. Nella «ripresa» del match interrotto per nebbia del 15 febbraio, partendo dallo 0-0 dell'allora 27° turno, la formazione di Giuseppe Laterza subisce l'1-0 dalla compagine di Nevo Orlandi, che aveva sul groppone cinque sconfitte consecutive. Fatale, per il Taranto, la rete di CuriaLE AL 70'. Prima del vantaggio calabrese il Taranto aveva mostrato dei dubbi circa una palla finita sul braccio di un avversario, in area, su testata di Saraniti. Per il resto pochi pericoli creati dal Taranto che torna dalla Calavbria senza un punto, rispetto a quello conquistato tre giorni fa in casa col Foggia che aveva rafforzato le certezze degli jonici in campionato.

LA NUOVA CLASSIFICA DELLA C GIRONE C - Bari 62, Catanzaro 55, Virtus Francavilla 53, Avellino 52, Monopoli 49, Palermo 48, Turris 45, Latina 42, Foggia (2 punti di penalizzazione) 41, Az Picerno (una gara in meno) 40, Juve Stabia 39, Monterosi 37, Catania (4 punti di penalizzazione) 36, Taranto (una gara in meno) 35, Campobasso 33, Messina 32, Paganese 29, Potenza (una gara in meno 26), Fidelis Andria 23, Vibonese 19.

IL PROSSIMO TURNO DELLA C GIRONE C - 31° turno, 13 marzo alle 17.30: Avellino-Palermo, Monterosi-Monopoli, Virtus Francavilla-Paganese, Potenza-Taranto, Campobasso-Messina, Catanzaro-Bari, Juve Stabia-Turris, Foggia-Az Picerno, Vibonese-Catrania, Fidelis Andria-Latina.