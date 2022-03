Il Lecce all'assalto del Perugia per difendere la vetta: ecco le formazioni in campo

Il Lecce torna in campo oggi per il ventottesimo turno della serie B di calcio. Partita, alle ore 15.30, allo stadio «Renato Curi» di Perugia. E' una nuova sfida fondamentale, che è l'apice di un ciclo durissimo che si chiude in Umbria perché, dopo questa gara, si tornerà allo standard, visto che il Lecce affronterà poi sabato 12 marzo il Brescia. Proprio i lombardi, ieri, sono stati piegati nel big match in casa della Cremonese. Il 2-1 ha fatto rimpiazzare i grigiorossi sulla testa della classifica, che vede temporaneamente questo quadro: Cremonese 53, Lecce e Pisa (vincente oggi a Pordenone) 52, Brescia 51. La sfida di domani Perugia (arbitra il messinese Santoro), sulla scorta dei risultati odierni delle contendenti, ha per il Lecce una valore importante in termini di primato in campionato, da difendere.

Queste le formazioni che scenderanno in campo a breve al «Curi». PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea; Falzerano, Santoro, Segre, Kouan, Lisi; Olivieri, De Luca. A disposizione: Zaccagno, Megyeri, Gyabuaa, Burrai, Matos, Beghetto, Murgia, Dell’Orco, Ghio, D’Urso, Curado. Allenatore: M. Alvini. LECCE (4-2-3-1): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Blin, Hjulmand; Ragusa, Rodriguez, Listkowski; Coda. A disposizione: Bleve, Borbei, Simic, Helgason, Gendrey, Bjorkengren, Gallo, Strefezza, Majer, Asencio. Allenatore: M. Baroni.

Sugli spalti dello stadio umbro vi sono un migliaio di tifosi al seguito della formazione giallorosa. Nel «catino» del Perugia ci sono quattromila spettatori locali. In totale, dunque, cinquemila spettatori asssitono al match.