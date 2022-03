Calcio, il Lecce supera l'Ascoli e torna in vetta

LECCE - Turno infrasettimanale che sorride al Lecce. I giallorossi conquistano la 14esima vittoria stagionale e si riportano in vetta, superando Brescia e Cremonese. Contro l'Ascoli, la partita è subito in discesa per gli uomini di Baroni. Al 24', infatti, ci pensa Rodriguez a portare in vantaggio i salentini. Ad inizio ripresa arriva anche il raddoppio ad opera di Coda. L'Ascoli reagisce al 26' accorciando le distanze con Ricci. Poi sale in cattedra Coda, che sigla la doppietta personale in pieno recupero per il definitivo 3-1. Il prossimo impegno in campionato è in programma domenica 6 marzo a Perugia.

I RISULTATI DELLA 27ESIMA GIORNATA

Benevento-Cremonese 1-1, Brescia-Perugia 2-1, Ternana-Pordenone 1-0, Alessandria-Como 1-1, Frosinone-Cosenza 1-0, Lecce-Ascoli 3-1, Monza-Parma 1-1, Pisa-Crotone 3-2, Reggina-Vicenza 3-1, Spal-Cittadella 0-0

LA CLASSIFICA

Lecce 52; Brescia 51; Cremonese 50; Pisa 49; Benevento 47; Monza 45; Frosinone 44; Ascoli, Cittadella 42; Perugia 41; Reggina 38; Como 36; Ternana 34; Parma 33; Spal 28; Alessandria, Cosenza 24; L.R.Vicenza 18; Crotone 15; Pordenone 12