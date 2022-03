Calcio, l'Andria dei giovani sconfitta dal Sud Tirol in Coppa Italia

ANDRIA - Finisce 3-1 per il Sud Tirol sull'Andria, la sfida valevole come ritorno della semifinale di Coppa Italia di serie C. La squadra tirolese ha bissato il successo dell'andata (4-0) disputata al Degli Ulivi. Oggi, i biancazzurri di mister Di Bari si sono presentati in campo con un undici molto giovane. Spazio, infatti, alle seconde linee e vari ragazzi del settore giovanile. Buona la partenza per gli ospiti pugliesi, che sono anche riusciti a sbloccare il punteggio (al 32') con un diagonale mancino di Ortisi. Immediata la replica del Sud Tirol che, prima dell'intervallo, riesce a ribaltare il risultato con le reti di Fischnaller (al 38') e Eklu (al 41'). Nella ripresa ad arrotondare il risultato per i padroni di casa ci pensa ancora Fischnaller (al 56'). Da segnalare anche la presenza di tifosi andriesi tra i pochissimi presenti dello stadio di Bolzano. Adesso, il Sud Tirol incontrerà il Padova nella finale di Coppa.