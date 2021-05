Lecce, Corini esonerato. La dirigenza: «Decisione lucida»

Eugenio Corini esonerato dalla panchina del Lecce. Dopo l'eliminazione ai playoff contro il Venezia, la dirigenza giallorossa ha rilasciato comunicazioni riguardo il futuro della squadra. Presenti il presidente Saverio Sticchi Damiani e il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Sticchi Damiani ha parlato di una decisione non derivata dall'emotività dell'ultima sconfitta, ma di un'attenta analisi delle ultime giornate in cui non c'è stata una crescita e in cui il Lecce non ha mai vinto.

Subito dopo è intervenuto Corvino parlando di «decisione lucida ma spietata, anche perché nelle ultime 6 partite sono state 10 le reti incassate e solo 5 quelle fatte». Ancora non c'è un'alternativa e non si sa quale sarà il futuro della squadra dopo Corini, ma indubbiamente la dirigenza è apparsa amareggiata: «Dopo tanti sacrifici, soprattutto economici, la promozione avrebbe alleviato un po' di sofferenze».