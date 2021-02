Lecce, Corini: «Trasformare la delusione in energia»

Dimenticare quanto prima la scoppola casalinga contro l’Ascoli e riprendere la corsa verso le posizioni playoff. E’ questo l’imperativo categorico del Lecce, alla vigilia della delicata sfida interna di domani sera contro il Brescia. Il tecnico giallorosso Eugenio Corini cerca di caricare i suoi uomini: «C'è stata grande delusione dopo la partita di venerdì, avevamo aspettative alte e le cose non sono andate come volevamo: la delusione però deve trasformarsi in energia - dichiara il tecnico nella consueta conferenza della vigilia - affronteremo una squadra forte come il Brescia, e sappiamo di avere ancora una volta regalato punti». «La gara di domani - avverte - è molto importante, se pensiamo ai primi due posti siamo in ritardo: abbiamo l'occasione per rilanciarci e abbiamo voglia di rifarci e dimenticare la sfida di venerdì che ha fatto male a tutti».

Soprattutto cercare di cambiare il trend casalingo, molto avaro di risultati in questa prima parte di campionato: "Oggettivamente il percorso casalingo non è in linea con le aspettative - ammette Corini - tre vittorie su undici sono poche, abbiamo pareggiato tanto e le due sconfitte contro Pisa e Ascoli sono pesanti. Su questo dobbiamo crescere, sono piccole fragilità che ci fanno lasciare punti. Dobbiamo assumerci il rischio di fare la partita e dobbiamo essere cinici e spietati nei momenti decisivi».

In chiave formazione il tecnico giallorosso anticipa che "Dermaku, Calderoni e Listkowski non saranno ancora disponibili per le prossime due gare, mentre i dubbi permangono ancora su Rodriguez e Hjulmand».