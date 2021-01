Lecce, Corini si gode la ripartenza: «Bravi nel saper soffrire»

Contro la Reggina si è visto un Lecce cinico e pragmatico, meno bello di altre volte, ma di certo molto più efficace. Proprio come piace al tecnico Eugenio Corini: «La Reggina è una squadra che ha qualità e gamba. Abbiamo saputo soffrire, anche in dieci uomini, abbiamo retto all’aumento della pressione da parte degli avversari. Abbiamo concesso il minimo indispensabile, nonostante le difficoltà. Una partita così, fino ad ora, non eravamo ancora riusciti a vincerla in questo campionato, sono quelle partite cosiddette sporche, nelle quali bisogna avere la forza di portare a casa il risultato e noi ci siamo riusciti».

Il tecnico lombardo recrimina per alcuni episodi arbitrali controversi sfavorevoli alla sua squadra: «Gabriel è un grande portiere ed è stato molto bravo a parare il rigore, che tuttavia non c’era, perché Lucioni non colpisce il pallone con il braccio. Anche l’espulsione di Coda è stata severa, nella giocata di Massimo non c’era l’intenzione di fare del male». Corini sottolinea la forza mentale messa in mostra dalla sua squadra nella sfida di Reggio Calabria: «Ci siamo trovati in una situazione di difficoltà ma abbiamo mantenuto compattezza e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Vittorie così mi lasciano soddisfatto, abbiamo la consapevolezza di aver giocato di squadra e di aver lottato insieme per ottenere il risultato».

Ad attendere i giallorossi c’è il big match di domenica prossima contro l’Empoli capolista: «Dobbiamo arrivare alla sfida nelle migliori condizioni possibili. Adesso ci prenderemo un giorno di riposo, dopodiché da lunedì cominceremo a preparare il prossimo incontro. Anticiperemo di un giorno il programma di allenamenti perché ho intenzione di lavorare su alcuni aspetti con la squadra. Ci sono stati miglioramenti, ma dobbiamo continuare sul nostro percorso di crescita».

Infine, Corini sprona i suoi in vista della seconda parte del campionato: «Nel girone di ritorno dovremo essere bravi a riprenderci qualche punto che abbiamo lasciato per strada fino ad ora. La squadra nelle ultime uscite ha ripreso fiducia e sta trovando i risultati».

(foto Ansa)