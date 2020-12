Lecce, Corini: «Noi bravi, partita intensa. L'arbitro poteva far meglio»

La soddisfazione per l’ottavo risultato utile consecutivo non eguaglia il rammarico per la vittoria sfumata in extremis contro il Frosinone. Il 2-2 maturato fra i salentini e i ciociari lascia l’amaro in bocca al tecnico Eugenio Corini: «È stata una partita intensa contro una squadra forte. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali ma siamo riusciti a portare il risultato dalla nostra parte, dal campo avevamo la percezione di poter conquistare tre punti. Poi però abbiamo subito il pari su un tiro sporco arrivato nella nostra area di rigore».

Il tecnico lombardo riconosce i meriti della sua squadra: «Indubbiamente ci sono aspetti sui quali dobbiamo migliorare, però ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla dal punto di vista dell’atteggiamento, della voglia e della motivazione. Anche quando siamo andati in svantaggio non ci siamo disuniti, siamo rimasti lucidi e abbiamo trovato la forza di ribaltare il match. C’erano anche le premesse per segnare il terzo gol ma ci è mancata la finalizzazione».

Al centro dell’attenzione ci sono anche alcuni episodi arbitrali, su tutti il rigore assegnato al Frosinone nel primo tempo per fallo di Adjapong e la posizione di Novakovich sul 2-2. «Non mi piace parlare dell’arbitro - puntualizza Corini - al di là dei singoli episodi però cerco sempre di capire l’indirizzo che il direttore di gara dà alla partita e credo che da questo punto di vista si poteva far meglio».

Il tecnico giallorosso, nel corso del match, ha dovuto anche fare a meno di Lucioni e Dermaku, entrambi usciti dal campo acciaccati: «Lucioni sta gestendo un problema al ginocchio e durante la partita ha avuto un riacutizzarsi del dolore, per cui ho dovuto sostituirlo. Dermaku invece rientrava da un infortunio muscolare, ha avvertito dei crampi e non è riuscito a reggere».

Il pareggio contro il Frosinone porta il Lecce a quota 20, in piena bagarre nella parte alta della graduatoria. «Il campionato però è ancora molto lungo - rimarca Corini - dopo il 4 gennaio tireremo una prima linea sulla nostra stagione, capiremo dove ci troveremo e il modo in cui ci saremo arrivati. Credo che le posizioni in campionato inizieranno a delinearsi a marzo, quando bisognerà farsi trovare pronti in vista del decisivo rush finale»