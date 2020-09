Lecce calcio, in arrivo Paganini e Zuta

LECCE - Il mercato del Lecce entra nella fase cruciale e le voci che si rincorrono sembrano essere ormai certezze. Sono ormai in dirittura di arrivo le trattative per portare nel Salento l’esterno offensivo di centrocampo Luca Paganini (classe 93), svincolato, ultima stagione a Frosinone, e l'esterno difensivo Leonard Zuta (classe 92), attualmente in forza all’Hacken, formazione che milita nella massima serie della Svezia.

Entrambe le operazioni potrebbero essere ufficializzate nei prossimi giorni. Sul fronte uscita, Dubickas e Gallo verso Gubbio, mentre Tsonev direzione Levski Sofia.